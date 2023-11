Consegnati alla ditta appaltatrice i lavori per l’asilo di Donnalucata

Prosegue l’opera di ristrutturazione e ammodernamento degli edifici scolastici che la giunta Marino ha messo in cantiere sin dal suo insediamento.

Stamani, a Donnalucata, il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone hanno proceduto alla consegna dei lavori del nuovo asilo di via Curtatone alla ditta appaltatrice che avrà un anno di tempo per adeguare l’immobile comunale trasformandolo in una moderna struttura destinata ai più piccoli.

L’asilo nido ospiterà 25 bambini quando entrerà in funzione.

Il finanziamento ottenuto dal Comune, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca, è di un milione 79 mila euro, l’importo dei lavori è di 778 mila euro, la ditta appaltatrice è la Conscoop di Forlì, la ditta esecutrice la Cocer di Catania.

Il termine dei lavori è il 28 novembre 2024. Dopo l’inaugurazione, lo scorso 16 gennaio, del nuovo asilo di via Pietro Nenni a Jungi, si pone un ulteriore tassello verso la creazione di una moderna e accogliente struttura comunale nella maggiore borgata di Scicli.

