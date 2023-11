Marangio rappresenta la Kudos Modica al ripescaggio nazionale

Al termine del campionato regionale, Julia Marangio della Kudos Modica ha preso parte al campionato ripescaggio nazionale GAF, gara in cui si scontrano le migliori atlete di tutte le regioni italiane per poter ottenere la qualificazione al nazionale. Julia, ginnasta junior 2, ha concluso la sua performance in modo brillante, raggiungendo così metà classifica. Il punteggio, purtroppo, non la qualifica per il campionato nazionale ,tuttavia l’istruttore Angelo Floridia è molto entusiasta della crescita agonistica di questa giovane atleta che ha presentato in gara elementi particolarmente difficili come il doppio raccolto a corpo libero e in uscita a parallele e il doppio avvitamento a corpo libero e in uscita a trave.

Si amplia così ancora di più l’esperienza dell’atleta e del suo istruttore.

Tornati in palestra gli allenamenti mirano a perfezionare gli elementi già portati in gara e a studiarne nuovi in previsione del nuovo anno agonistico.

