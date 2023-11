Santa Croce Camerina. Animali in pessime condizioni igienico-sanitarie, denuncia

Sarà denunciata all’autorità giudiziaria la persona che deteneva, in territorio di Santa Croce, 24 animali in totale in pessime condizioni igienico sanitarie. A seguito della segnalazione dell’Oipa, la Polizia municipale di Santa Croce Camerina insieme al servizio veterinario dell’Asp, si è recata nuovamente nel sito dove gli animali, 21 cani e 3 gatti, erano detenuti: la stessa struttura dove peraltro, lo scorso mese di aprile, gli stessi vigili urbani erano intervenuti, diffidando la persona in questione che risulta, tra l’altro, volontaria della stessa Oipa. Nove cani, regolarmente microchippati ed intestati ad altre persone, sono stati restituiti ai legittimi proprietari, gli altri sono stati intestati al Comune di Santa Croce Camerina e sono stati trasferiti presso idonea struttura a Piazza Armerina. “Al termine dei sopralluoghi – dice il sindaco Peppe Dimartino – la nostra Polizia municipale, insieme al servizio veterinario dell’Asp, hanno proceduto alla risoluzione del grave stato in cui si trovava il sito. Invito coloro i quali fossero interessati all’adozione di contattare i nostri uffici per avere tutte le informazioni del caso”.

