Lo psicologo delle cure primarie in servizio da inizio 2024

La legge che ha sancito l’istituzione della figura dello Psicologo delle cure primarie, approvata lo scorso 20 ottobre, ieri è stato discussa in Commissione Sanità . Il Presidente della Commissione, On. Giuseppe Laccoto ha voluto sentire direttamente dalla voce del direttore generale Iacolino i tempi e i modi dell’entrata in servizio di questa nuova figura professionale. “Lo stesso Direttore Iacolino – commenta l’Onorevole Ignazio Abbate che ha seguito passo per passo l’iter della nuova legge – mi ha confermato personalmente che nel giro di una settimana verrà espletato il decreto attuativo della norma che porterà all’emissione di un bando di concorso per l’assunzione del personale specializzato psicologo che potrà essere messo in servizio sul territorio a supporto di tutte le problematiche riguardanti i ragazzi in età scolastica già dai primi mesi del prossimo anno. Personalmente e a nome della DC, insieme al Presidente Laccoto e a tutti i componenti della commissione sanità, seguiremo passo dopo passo tutto l’iter che porterà finalmente all’attuazione di questo progetto che creerà una figura nuova e importante per tutti i ragazzi. L’obiettivo di tutta la maggioranza e del Governo è avere il personale in servizio per l’inizio del 2024. Personalmente mi sono battuto affinchè le figure previste fossero due ogni 50 mila abitanti, e non una come inizialmente previsto, perché credo tantissimo nella valenza di questo progetto. E ringrazio la disponibilità del Governo per aver messo a disposizione le risorse per consentire questo aumento. Immagino che tale servizio sarà particolarmente presente nelle nostre scuole, là dove i giovani passano gran parte del loro tempo e dove spesso si annidano problematiche che rimangono sconosciute ai genitori”.

Salva