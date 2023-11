Il Comune di Ragusa illustrerà il proprio progetto “Credito Sociale” il 28 novembre a Roma

Dopo l’ottenimento, lo scorso ottobre, della certificazione di buona pratica per “Credito Sociale” e “Pronto Intervento Sociale”, due progetti proposti dal Comune di Ragusa quale capofila del Distretto Socio-Sanitario 44, nell’ambito della “Banca dati buone pratiche amministrative adottate a livello locale” del Ministero dell’Interno, un nuovo riconoscimento arriva adesso anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha invitato il Comune di Ragusa a partecipare alla fase conclusiva del Pon Inclusione Fondo sociale europeo avviso 3/2016 il prossimo 28 novembre a Roma e online.

All’evento parteciperanno i rappresentanti di tutti gli ambiti territoriali d’Italia, ma come esempio di buone pratiche saranno invitati a relazionare solamente Ragusa e Sesto San Giovanni.

Il progetto “Credito Sociale” del Comune di Ragusa sarà presentato dal Dott. Guglielmo Digrandi – Funzionario assistente sociale caposervizio dell’Area Povertà del Comune di Ragusa e Responsabile distrettuale dei progetti Pon Inclusione.

“L’invito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è un riconoscimento importante che pone il lavoro del Settore Servizi Sociali del Comune come esempio nazionale di buone pratiche e di buone strategie a contrasto della povertà – afferma l’assessore ai Servizi Sociali, Elvira Adamo –. Essere chiamati a relazionare insieme al Comune di Sesto San Giovanni indica che il lavoro svolto in questi anni è al passo con quello svolto in territori tradizionalmente considerati più efficienti. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra assiduo, per il quale sento di dover ringraziare il dirigente del Settore, Dott. Guadagnino, il funzionario Digrandi e l’intero gruppo di lavoro che coordinano”.

