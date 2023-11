Calcio. Grande attesa a Ragusa per il match contro il Siracusa

Il Ragusa calcio affronta domani alle 14,30 allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio il Siracusa per un derby del Sud Est, nel contesto del campionato di Serie D girone I, che si annuncia quanto mai entusiasmante. La gara, valida come quattordicesimo turno, vedrà l’impianto sportivo in cui giocano gli azzurri con la disponibilità solo delle Tribune B, riservata ai sostenitori locali, e C, in cui troveranno sistemazione gli ospiti. Contro una delle attuali capolista del campionato, il tecnico delle aquile azzurre, Giovanni Ignoffo, recupera il centrocampista Ejjaki e l’attaccante Oggiano, sebbene entrambi non siano ancora al top della condizione dopo gli infortuni con cui hanno dovuto fare i conti, e l’attaccante under Maltese che ha scontato due turni di squalifica. Il Ragusa arriva all’appuntamento dopo i due successi esterni contro Acireale e San Luca. “Non ci sono dubbi – afferma l’allenatore degli iblei – Le vittorie fanno sempre bene, al di là del fatto che siano arrivate in maniera consecutiva, circostanza che ci fa ancora più piacere. Ogni gara fa storia sé e quella di domani si annuncia come una bella partita e arrivarci con tre risultati utili è diverso rispetto a quanto poteva accadere qualche settimana fa. La nostra squadra, adesso, ha acquisito una propria dimensione e c’è più consapevolezza sotto tutti i punti di vista. Ma questo non deve fare illudere nessuno nel senso che noi dobbiamo fare più punti sarà possibile. E’ una gara di cartello che giochiamo in casa anche se ancora ci alleniamo quasi sempre altrove. Mi auguro che possa esserci la presenza di numerosi sportivi di fede azzurra per fare vedere che la squadra sta crescendo e sta facendo le cose che deve fare e poi pian piano vedremo quale sarà la collocazione che occuperemo. La vittoria di Coppa con il Siracusa? Il calcio d’estate non fa testo anche se ci ha fatto piacere. Le grandi squadre stentano a carburare, prima devono fare il rodaggio. E mi pare che il Siracusa abbia dimostrato a tutti il proprio potenziale”. L’accesso dei tifosi locali sarà consentito solo ed esclusivamente dalla via Paestum. La zona antistante lo stadio, dalla parte della Tribuna A, sarà interdetta al transito veicolare. I tifosi locali potranno accedere solamente a piedi. La gara sarà diretta da Juri Gallorini di Arezzo, gli assistenti designati sono Salvatore Girolamo Cucci di Trapani e Roberto Cracchiolo di Palermo..

