ASP Ragusa: più posti in dotazione organica

L’ASP di Ragusa ha formulato una proposta di modifica della Dotazione organica e del Piano del Fabbisogno 2023/25, che rivede la previsione di due figure dirigenziali nel ruolo sanitario, peraltro mai utilizzate, e l’incremento di Coadiutori amministrativi senior e Operatori tecnici specializzati. Secondo il piano dell’ASP, inoltre, ulteriori quattro posti di Coadiutore amministrativo ‘semplice’, ad oggi vacanti, saranno trasformati in altrettanti posti di Coadiutore amministrativo senior, la cui dotazione passa da 24 a 33 unità. Quella degli Operatori tecnici specializzati, invece, registra un aumento da 30 a 33.

“Ultimata la modifica in atto – sottolinea la Direzione strategica dell’ASP – verranno pubblicati gli Avvisi per le progressioni verticali inerenti ai due ruoli, che costituiscono un premio e un’opportunità per quei dipendenti che aspirano a una crescita professionale. Allo stesso tempo, si apriranno nuove finestre per la stabilizzazione degli Asu, i quali potranno concorrere per i posti di Coadiutore amministrativo che, nel frattempo, si saranno liberati a seguito delle progressioni”.

