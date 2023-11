Da Palermo fondi per acquisto dello scuolabus di Monterosso Almo

Grazie ad un emendamento dell’Onorevole Ignazio Abbate, l’Assessorato alla Lavoro e alla Famiglia ha stanziato la somma di 70 mila euro per l’acquisto di uno scuolabus in favore del Comune di Monterosso Almo, l’unico della provincia di Ragusa a non essere dotato di un mezzo per il trasporto degli alunni. In mancanza di tale mezzo è stato impossibile organizzare il servizio di trasporto ed inoltre le visite guidate e le escursioni didattiche sono state sempre condizionate dalla disponibilità di pullman messi a disposizione dai comuni vicini, in particolar modo Giarratana. “E’ un giorno molto importante per la comunità di Monterosso – commenta l’Onorevole Abbate – perché finalmente riusciamo a colmare un deficit che ha penalizzato tantissimo gli studenti monterossani. Tempo fa sono stato messo a conoscenza di questa mancanza dal professore Angelo Schembari, figura storica di riferimento per l’istruzione nel paese montano. Ho avuto quindi diverse interlocuzioni con la politica locale a cominciare dal consigliere Paolo Amato e dagli altri membri del civico consesso e naturalmente con il Sindaco, Salvatore Pagano. Con questi fondi si potrà comprare un mezzo di ultima generazione attrezzato anche al trasporto disabili che potrà essere al servizio non solo della scuola di Monterosso ma dell’intera comunità”.

