Il Partito Democratico di Modica 24 h al Pronto Soccorso

Mentre a Palermo si discute e si litiga sulle nomine di manager e dirigenti, gli ospedali e i Pronto Soccorso scoppiano. Al centro del dibattito politico del governo siciliano piuttosto che la salute dei cittadini, ci sono altri pensieri: le poltrone da spartire. Una politica più attenta e sensibile, invece, dovrebbe occuparsi dei posti letto da potenziare (quelli dell’isola sono al di sotto della media nazionale, e quelli del nostro territorio ibleo, sempre più dimenticato, al di sotto di quella regionale), degli intollerabili tempi delle liste d’attesa per esami e visite, delle stressanti condizioni di lavoro del personale sanitario.

I disagi e le devastanti esperienze che subiscono gli utenti del pronto soccorso sono all’ordine del giorno.

“Ognuno di noi – dice il segretario cittadino del Partito Democratico di Modica, Salvatore Poidomani – ha esperienza diretta o indiretta dei disservizi, che riguardano oltre la carenza dei posti letto, la mancanza di personale medico all’interno dell’ospedale e, in qualche turno, anche nelle ambulanze medicalizzate.

Noi saremo al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore, per 24 ore di fila, dalle 13 del 17 novembre alle 13 del giorno dopo, per constatare di persona cosa accade.

Raccoglieremo le esperienze di coloro che accederanno e anche di quelli che ci sono già stati. Ascolteremo le proposte dei cittadini. E insieme alle nostre le consegneremo ai rappresentanti politici del nostro territorio”.

