Dispositivo posturale ideato da un fisioterapista modicano

Il fisioterapista modica, Alberto Caruso ha ricevuto la concessione di brevetto per un dispositivo posturale da lui stesso ideato, Ad ottobre è stato invitato da aziende anche multinazionali tra Lombardia ed Emilia Romagna per mostrarlo e proporre loro la produzione e vendita per officine ortopediche e cliniche. Ma non è tutto: ha ricevuto l’invito da un luminare italiano tra i medici fisiatri in Italia, a proporre ad una sua azienda il dispositivo per sottoporlo al test che servirà per renderlo dispositivo medicale.. “Sono molto contento – dice Caruso – ma ringrazio Giuseppe Cicero dell’officina ortopedica SOA per avermi spinto a brevettare la mia idea, a crederci e a supportarmi, e a tutta la sua squadra che ha creato il prototipo che ho mostrato alle aziende”.

Salva