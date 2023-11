Nel 2024 le navi da crociera al porto di Pozzallo,

Le navi da crociera al porto di Pozzallo, nel 2024, saranno realtà. È questo, in sintesi, il messaggio che il presidente dell’Autorità Portuale di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina (foto), ha voluto esternare nel corso di un forum svoltosi a Taranto. “Stiamo investendo enormi risorse – ha detto Di Sarcina – e mettendo in campo numerose progettualità, a cominciare dallo sviluppo del waterfront e la realizzazione di un nuovo terminal passeggeri e un miglioramento delle banchine dedicate, che riguardano sia il porto di Catania che quello di Pozzallo, perché entrambi hanno potenzialità turistiche e crocieristiche, in parte ancora inespresse”.

Dunque, sarebbe in dirittura di arrivo il progetto delle navi da crociera al porto. A Pozzallo, a conti fatti, si parla di navi da crociera dalla fine degli ’80 quando si cominciò a capire che lo scalo ibleo poteva essere l’avamposto via mare per aumentare il numero di turisti in provincia. La politica, però, non è mai stata dello stesso parere di chi avrebbe far dovuto decollare Pozzallo, e con esso Modica, Scicli, Ragusa e così via.

E’ innegabile il fatto che la presenza di crocieristi che andrebbero, periodicamente, alla scoperta del nostro territorio, possa portare un valore aggiunto al modello di rilancio pensato per la provincia iblea e, di conseguenza, anche per i territori limitrofi. Senza contare, poi, l’innumerevole mole di persone che andrebbero a lavorare in questo settore.

Nei giorni scorsi, ci sono stati già alcuni incontri a palazzo La Pira fra i vertici dell’Autorità portuale e l’amministrazione comunale pozzallese al fine di mettere nero su bianco su eventuali sfide che il territorio si appresta ad affrontare. I presupposti per fare bene, pare, ci siano tutti.

Salva