Comiso, paura nella notte. incendio fa rischiare una famiglia

Paura a Comiso la scorsa notte per via di un incendio scoppiato in Via Garcia Lorca. L’allarme è scattato intorno alle 3,30. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia che si sono occupati di mettere in sicurezza tutti gli occupanti dell’abitazione, dove c’erano anche dei bambini, insieme al padre e alla madre.

L’uomo, che ha cercato prima lui di mettere in salvo la sua famiglia, è rimasto intossicato ed è stato accompagnato all’ospedale di Vittoria per accertamenti. Nessun problema per gli altri tre. Secondo quanto ricostruito, le fiamme sarebbero divampate in maniera del tutto accidentale dalla mansarda della casa. Sono intervenuti anche i vicini di casa, che hanno cercato di aiutare la famiglia in difficoltà. Indagini in corso da parte dei vigili del fuoco.

