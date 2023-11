Scoglitti, Punto a Capo: “Prorogato servizio di ambulanza con infermiere a bordo sino a fine gennaio 2024.

E’ il movimento Punto a Capo a comunicare la proroga del servizio dell’ambulanza con l’infermiere a bordo a Scoglitti sino al 31 gennaio 2024. La proroga, avvenuta con deliberazione dell’Asp n.2455 firmata dal commissario straordinario il 31 ottobre, arriva dopo le richieste dei consiglieri comunali Agata Iaquez e Marco Greco che da settimane chiedevano un intervento dell’Azienda per tutelare Scoglitti e tutti i residenti della frazione.

“Già dalla scorsa primavera – dicono i consiglieri Agata Iaquez e Marco Greco – eravamo intervenuti per chiedere l’istituzione dell’importante servizio dell’ambulanza con l’infermiere a bordo e poi il suo mantenimento. Infatti Scoglitti non esiste solo nel periodo estivo ma dodici mesi l’anno e l’importante servizio, in grado di salvare vite umane, risulta essenziale per garantire una rete adeguata di assistenza medica nell’emergenza urgenza. Avevamo chiesto ai vertici dell’Asp con una missiva, nelle scorse settimane, alla luce dell’approssimarsi della scadenza del servizio a fine ottobre di prevedere una proroga ed essa è arrivata e non possiamo che esprimere soddisfazione”.

“La proroga al 31 gennaio 2024 – conclude il direttivo del Movimento con Antonio Prelati, Toti Miccoli, Biagio Cirica con l’ex consigliere di Scoglitti Anthony Incorvaia – rappresenta un risultato importante per la rete sanitaria del territorio e ci siamo impegnati per mantenere un servizio di assistenza adeguato per i residenti di Scoglitti. Occorre lavorare per puntare al mantenimento fisso di questo presidio in grado di intervenire tempestivamente nell’emergenza”.

Salva