Transizione digitale: l’On. Abbate si complimenta per i risultati raggiunti da ASP Ragusa

“Desidero complimentarmi pubblicamente con la Direzione Strategica dell’ASP di Ragusa per questo ulteriore step che potrà migliorare la vita dei pazienti”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate interviene sulla recente attivazione da parte dell’ASP iblea del “teleconsulto” ovvero la possibilità data ai medici ospedalieri di interconnettersi in tempo reale con i colleghi di altre strutture per condividere e valutare la storia clinica del paziente. “Grazie ai fondi PNRR destinati alla transizione digitale – commenta l’esponente della DC – l’ASP potrà collegarsi in tempo reale con strutture di più alta qualificazione legate all’emergenza, come ad esempio la cardiochirurgia e la neurochirurgia. Ritengo che questo renda la nostra Azienda all’avanguardia nel panorama nazionale. Ma penso altresì che si possa fare ancora di più. Mi riferisco agli altri servizi di telemonitoraggio tra cui quelli che consentirebbero al paziente di essere seguito utilizzando il proprio smartphone per tenere sotto controllo lo scompenso cardiaco e la gravidanza fisiologica”.

Salva