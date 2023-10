Sheffield: giocatore hockey muore dopo tragico incidente di gioco

E’ accaduto durante l’ incontro Elite League a Sheffield in Inghilterra. Adam Johnson giocatore dei Nottingham Panthers si è scontrato con un avversario degli Steelers durante una partita, nel corso della quale Johnson si è tagliato al collo con il pattino del giocatore degli Steelers. Inizialmente ignaro della gravità del fatto, Johnson ha cercato di pattinare fuori dal ghiaccio, dirigendosi verso la panchina dei Panthers, quando è crollato a terra. Alla vista della gravità dell’infortunio di Johnson, entrambe le squadre hanno formato un cerchio protettivo intorno al giocatore, bloccando la vista degli spettatori e permettendogli di ricevere la prima assistenza medica, intervento risultato purtroppo invano. La notizia della morte di Johnson non è stata resa pubblica fino a domenica 29 ottobre, per garantire che la famiglia e gli amici fossero avvisati prima che la notizia fosse diffusa. La lega EIHL ha sospeso tutte le partite rimanenti per il fine settimana e varie organizzazioni hanno collaborato con i Panthers per raccogliere fondi a sostegno della famiglia di Johnson. I fan si sono riuniti fuori dall’Arena di Nottingham per deporre dei fiori in memoria. La squadra ha continuato la sua dichiarazione dicendo: “Adam, il nostro numero 47, non era solo un eccezionale giocatore di hockey su ghiaccio, ma anche un grande compagno di squadra e una persona incredibile con tutta la vita davanti. Noi Panthers desideriamo inviare i nostri pensieri e le nostre condoglianze alla famiglia di Adam, alla sua compagna e a tutti i suoi amici in questo momento per loro estremamente difficile”. Straziante il ricordo della fidanzata: “Mio dolce, dolce angelo. Mi mancherai per sempre e ti amerò per sempre”.

