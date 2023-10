In funzione gli ascensori per i colombari dei cimiteri ragusani

Nella mattinata di lunedì 30 ottobre, il sindaco Peppe Cassì e gli assessori Giovanni Iacono, Mario D’Asta e Andrea Distefano, insieme al presidente del Consiglio Fabrizio Ilardo, hanno effettuato il primo, simbolico, utilizzo del nuovo ascensore di accesso ai colombari del cimitero di Ragusa Ibla.

Un altro impianto è stato installato al cimitero di Ragusa Centro, ed è parimenti a disposizione dei cittadini.

Con questo intervento a cavallo tra due Assessorati, progettato e sviluppato nel precedente mandato e completato nell’attuale, si risolve una cronica criticità dei nostri cimiteri, i cui colombari erano storicamente inaccessibili a molti anziani e persone con difficoltà motorie.

Nella medesima mattinata gli esponenti della Giunta hanno svolto un sopralluogo al nuovo cimitero degli animali di Ragusa Ibla, anch’esso recentemente completato insieme al cimitero per gli animali di Marina di Ragusa.

“Portare un fiore sulla tomba di un proprio caro – ha affermato il sindaco Peppe Cassì – è un gesto semplice tanto quanto simbolico, che serve soprattutto a dare conforto a chi lo compie; un gesto di cui però storicamente sono stati privati tantissimi cittadini con difficoltà motorie, in particolar modo anziani. Oggi, quel gesto è finalmente possibile a tutti.

Un intervento non molto appariscente ma atteso da moltissimi cittadini, così come la realizzazione dei due cimiteri per gli animali di Ibla e di Marina”.

“Si tratta di interventi – afferma l’assessore Giovanni Iacono, delegato ai Servizi cimiteriali nel precedente mandato – a cui abbiamo dato da subito grande priorità. Era umanamente avvilente vedere moltissimi anziani impossibilitati a visitare un proprio caro defunto a causa della presenza di scale. Una grave barriera architettonica, talmente storicizzata nei nostri cimiteri da essere considerata quasi normale, che oggi è stata finalmente abbattuta”.

“E’ una bella giornata per moltissimi cittadini. In questi anni, e ora come delegato ai Servizi cimiteriali – afferma l’assessore Mario D’Asta – ho avuto più volte modo di constatare quanta attesa ci fosse da parte della cittadinanza per i cimiteri degli animali, portando avanti una proposta accolta dall’Amministrazione Cassì e oggi portata a compimento. Con i due nuovi campi dedicati, Ragusa ha compiuto un piccolo ma significativo atto di civiltà”.

