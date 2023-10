Motyka. Giulia Cappello 19esima alla Coppa Campioni Gold Modica

Non ha vinto nessuna medaglia, ma ha sicuramente fatto una bella esperienza. Stiamo parlando della ginnasta modicana Giulia Cappello che ha rappresentato la Motyka Modica alla Coppa Campioni Gold di ginnastica aerobica che si è disputata a Pomigliano d’Arco. La ginnasta modicana ha comunque ottenuto un onorevolissimo diciannovesimo posto su 73 atlete in gara. Un risultato sicuramente da non sottovalutare, visto che si trattava di una competizione agonistica di altissimo livello.

