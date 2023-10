Quant’e’ bello vivere l’ autunno in Sicilia. Riceviamo

Nonè facile rinunciare a vivere su “questa isola” straordinaria un paradiso che ci dona dal sole al mare cristallino di mille tonalità, la campagna, i parchi e le bellezze naturali sparse sull’intera isola isole minori comprese, ai siti archeologici, le bellezze artistiche. Una storia millenaria ricca di cultura e dominazioni che hanno arricchito le nostre tradizioni alimentari gastronomiche e che ci regala nettari sublimi di agrumi, vini, miele e per non dire l’olio e le sue varie cultivar.

E poi lei, la unica e straordinaria Regina ..”Idda a muntagna”, l’Etna che ci sovrasta come una vedetta proteggendoci e intimorendoci nello stesso tempo …ma veramente ci rendiamo conto dove viviamo ….o no ?? Purtroppo non capisco perché ognuno di noi non faccia la sua parte ed inizi a non buttare immondizia e spazzatura per terra, per le strade, a raccogliere le feci per strada dei nuovi figli del terzo millennio …gli animali. Basterebbe pensare che ogni volta che facciamo questo scempio , e’ come se lo facessimo nel nostro giardino… proprio così, nella propria Villa… che si chiama SICILIA!

Gianni Arrabito