Modica, 17enne denuncia su Tik Tok: “Mia madre stalkerizzata”

Una diciassettenne modicana denuncia sulla piattaforma di video sharing cinese Tik Tok, con un video, la grave situazione che vive la sua famiglia, in particolare la madre che sarebbe stalkerizzata dal compagno. “Spero di essere ascoltata da qualcuno – dice – . Questo è un video diverso da tutti gli altri”. Irene denuncia come da qualche tempo la madre abbia subito ripetute minacce dall’ex compagno. “Il 13 dicembre 2022 è stata aggredita in un bar dal compagno, che non è mio padre – spiega –. Nonostante abbiamo fatto subito una denuncia e siamo entrate in codice rosso, non hanno fatto nulla”.

