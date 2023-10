FDI Vittoria incontra i commercianti di Corso Cavour

Si è tenuto questa mattina, nella sede di via Cacciatori delle Alpi 134, l’incontro tra il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, il senatore Salvo Sallemi, il coordinamento cittadino del partito e una nutrita delegazione dei commercianti di corso Cavour. L’appuntamento segue il banchetto di Fratelli d’Italia volto a raccogliere criticità e proposte degli esercenti e nella giornata odierna sono state messe sul tappeto una serie di iniziative e di spunti volti al rilancio del “salotto buono” vittoriese.

“E’ stato un importante momento di condivisione e confronto – dicono i consiglieri di Fdi con il coordinatore cittadino Giovanni Bongiorno – e ringraziamo i commercianti per la loro partecipazione così come ringraziamo il senatore Salvo Sallemi per la sua presenza, indice di grande attenzione verso il territorio”.

“Da troppo tempo i problemi e le criticità del corso Cavour sono senza soluzione e vogliamo e dobbiamo invertire la rotta. In questo senso la partecipazione delle categorie ai processi decisionali è essenziale. Abbiamo discusso dell’esigenza di una programmazione cadenzata di eventi, di una strategia di ampio respiro che vede anche un marchio di Corso Cavour riconosciuto e riconoscibile e di una rivalutazione complessiva dell’area pedonale”.

“Dobbiamo far tornare centrale Corso Cavour con strategie mirate, anche di promozione territoriale, per invertire la tendenza e farlo tornare centrale e attrattivo poiché occorre veicolare, nei confronti dei vittoriesi ma anche di tutto il territorio ibleo, l’idea di una vera e propria “esperienza” di shopping ma non solo. Abbiamo cultura culinaria e architettonica invidiabile, per cui porteremo in consiglio comunale una mozione, che condivideremo prima con i commercianti, con punti precisi che impegneranno l’amministrazione. Purtroppo – concludono i consiglieri – per troppo tempo è mancato il confronto con chi guida la città per trovare soluzioni condivise e noi ci faremo promotori e motori del miglioramento di Vittoria e Scoglitti anche con altre iniziative analoghe”.

