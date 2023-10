Modica. Aperto il ‘piano terra’ del parcheggio di viale Medaglie d’Oro

Aperto da stamattina il piano ‘a cielo aperto’ del parcheggio multipiano di viale Medaglie d’Oro. Il parcheggio, è fruibile 24 ore su 24, ha una capienza superiore ai 70 posti e la sua fruizione è solo per il piano terra. La sosta dei veicoli, con stalli a pagamento -zone blu- è regolamentata secondo le tariffe previste per i ‘normali’ parcheggi già gestiti dalla società Blu Mod, che gestisce anche il parcheggio di viale Medaglie d’Oro. “L’utilizzo del piano già fruibile del parcheggio di viale Medaglie d’Oro – spiega il Comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro – che è stato aperto stamattina, segue esattamente le disposizioni che sono in vigore per tutte le cosiddette ‘zone blu’ sparse in Città. I ritardi per la sua apertura non sono dovuti a responsabilità né di questa nè della passata amministrazione quanto ad una serie di situazioni che abbiamo affrontato e risolto nei tempi giusti, facendo in modo che oggi fosse aperto. La parte superiore del parcheggio e presto gli altri due piani interrati, saranno completamente fruibili, con oltre 200 posti a disposizione”.

