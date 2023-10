19 sigle sindacali chiedono la chiusura del CPR Modica-Pozzallo

Un centinaio di persone si sono radunate nel cuore della zona industriale Modica-Pozzallo, nei pressi del nuovo centro per immigrati (Cpr), per chiedere la chiusura di questa struttura. Diciannove sigle sindacali, capeggiate dalla Cgil Sicilia, hanno fatto sentire la loro voce alla presenza di un notevole numero di forze dell’ordine, tutti con un unico e preciso obiettivo: mai più detenzione per i migranti che arrivano dall’Africa.

Le altre sigle che hanno manifestato sono: Camera del lavoro di Ragusa, Anpi, Arci nazionale, Libera Contro le Mafie, Auser Sicilia, Mediterranea Saving Humans, Emergency Gruppo di Pozzallo, Uisp Sicilia APS, Asgi, Amnesty International Sicilia, Medu – Medici per i Diritti Umani, Acli Sicilia, Catania Pride, Anppia, Forum Terzo Settore Ragusa, Cope, Federconsumatori. Presenti anche i deputati regionali Stefania Campo (M5s) e Nello Dipasquale (Pd).

Molteplici gli interventi sotto un sole accecante e gli olezzi nauseabondi che provenivano dalle vicine fabbriche. Stefania Pagliazzo, membro del direttivo di Meditteranea Save Humans: “I Cpr – dice – sono dei “non luoghi”, dove avvengono delle cose atroci, il più delle volte nascoste all’opinione pubblica. Le persone, senza aver commesso alcun reato, catturati e sistemati in una struttura dove non esiste alcuna tutela, sia dal punto di vista legale sia da quello sanitario. I migranti hanno poco cibo, e non sempre di ottima qualità. Vivono in condizioni disumane. Vanno via, in Libia o in Tunisia, dai lager per fuggire da fame, sfruttamento e miseria, e arrivano in un altro lager, senza che venga riconosciuta la dignità della persona. Per tutto questo, noi diciamo no. No all’apertura di nuovi centri in Italia, sì alla chiusura di questa struttura che non dà garanzie di alcuna sorta”.

Peppe Cannella, Medici per i Diritti Umani: “I Cpr sono dei luoghi sospesi, dei contenitori, dove vengono chiusi e trattenuti non persone ma corpi, da respingere o da rimpatriare. E dove i semplici diritti di ogni persona vengono calpestati. Questo non è possibile”.

Secondo i manifestanti, infatti, il rispetto delle regole da parte di tutti è alla base di una società e di un’economia sane e i CPR rappresentano una palese violazione dell’articolo 13 della Costituzione Italiana. Tale articolo, infatti, prevede che “Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”. I CPR, invece, non sono altro che una detenzione preventiva dei migranti.

“I Cpr sono vere e proprie strutture carcerarie, e nuove, diverse politiche dell’immigrazione che abbiano come cardini accoglienza e integrazione. Dire no ai Cpr – dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino – significa dire sì ai diritti. Rinchiudere le persone dentro queste prigioni è inaccettabile. Le linee guida di una nuova politica dell’immigrazione devono essere l’accoglienza e l’integrazione. Torniamo alla nostra Costituzione, i cui principi vengono oggi ampiamente violati”.

Una nota a margine, la totale assenza dei cittadini pozzallesi alla manifestazione. Per anni a chiedere la chiusura del centro di prima accoglienza sui social, ora che avrebbero avuto l’occasione giusta per manifestare il dissenso, hanno preferito altri lidi. Da non crederci. I pozzallesi presenti, quelli della cosiddetta società civile, difatti, si potevano contare sulle punte delle dita.

