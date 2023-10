Vittoria, arrestati due spacciatori. Sequestrata droga

La Polizia di Stato ha arrestato a Vittoria due stranieri, di 27 e 34 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Una pattuglia del Commissariato di P.S. transitando nei pressi di Piazza Daniele Manin, notava due stranieri fermi a parlare con un giovane, a cui consegnavanofurtivamente qualcosa.

Intuendo che fosse in atto un’attività di spaccio e che i due avessero ceduto sostanza stupefacente al ragazzo, gli agenti immediatamente bloccavano l’acquirente che veniva sottoposto a perquisizione personale.

A seguito del rinvenimento addosso al giovane di una dosedi hashish,gli operatori immediatamente rintracciavano e bloccavano i due uomini che nel frattempo, notando che l’acquirente era stato fermato e controllato dalla Polizia, avevano cercatoinvano di guadagnare la fuga.

Sottoposti a perquisizionei due stranieri venivanotrovati in possesso rispettivamente di 13 e 12 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish,del peso complessivo di 40 grammi,che erano stateconfezionate singolarmente e pronte per la cessione.

Inoltre, addosso ad uno dei due stranieri veniva rinvenuta la somma di 95euro in banconote di vario taglio, provento dell’illecita attività di spaccio.

Alla luce dell’attività di spaccio esercitatadai due uomini, i poliziotti eseguivano anche la perquisizione domiciliare con esito positivo. All’interno di un borsone nascosto in un mobile venivano rinvenute altre 10 dosi di hashish già confezionate ed il materiale necessario per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

Nel corso della perquisizione veniva rinvenuta anche una scimitarra araba affilata con doppio filo, detenuta illegalmente poiché nessuno dei due era titolare di autorizzazione rilasciata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il possesso dello stupefacente e degli “attrezzi” per il suo confezionamento in dosi ha fatto sì che i due stranieri venissero tratti in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

Inoltre, per il possesso della scimitarra entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per detenzione abusiva di arma bianca

Salva