Modica protagonista a Torino in occasione di CioccolaTò

Dal 27 ottobre al 5 novembre Torino si trasforma in una grande cioccolateria a cielo aperto: torna CioccolaTò, la kermesse dedicata al cibo degli dei, ormai un must del calendario degli eventi della città che ogni anno accoglie a Torino migliaia di visitatori da tutta Italia. Un viaggio lungo dieci giorni fatto di gusto, spettacoli, eventi, visite guidate e showcooking che coinvolge tutti i sensi e regala emozioni a ogni assaggio.

Tra i protagonisti di CioccolaTò anche Modica, città ospite dell’edizione 2023 insieme al Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP.

Durante la 10 giorni della kermesse i cioccolatieri siciliani porteranno a Torino il loro tipico cioccolato di derivazione azteca dal gusto inconfondibile per un incontro di gusto tutto da scoprire.

Sabato 28 ottobre alle ore 14 e mercoledì 1 novembre alle ore 10.30 a Casa CioccolaTò, in Piazza San Carlo a Torino, il maestro pasticcere Federico Di Rosa di Sfizi Golosi racconterà al pubblico tutte le sfumature del Cioccolato di Modica IGP.

Giovedì 2 novembre alle 18.30 sarà ospite di Casa CioccolaTò The Chocolate Way, la prima rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa con l’obiettivo di promuovere e mettere in collegamento i distretti storici europei del cioccolato di alta qualità, riscoprire e promuovere la tradizione, la cultura, il valore del cioccolato, supportare le pratiche etiche nella filiera del cioccolato di alta qualità. Nino Scivoletto, Presidente di The Chocolate Way e Direttore Generale del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, guiderà il pubblico in un incontro dedicato alle Vie del Cioccolato nei distretti di Torino e Cuneo.

Sabato 4 novembre alle ore 13, sempre a casa CioccolaTò, il maestro pasticcere Daniele Giurdanella di Nacre guiderà il pubblico alla scoperta del sapore unico tipico del Cioccolato di Modica IGP.

CioccolaTò è un evento per tutti, capace di andare dritto al cuore e alla gola dei tanti consumatori e visitatori che ogni anno animano la città.

