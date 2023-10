Modica, Poidomani(PD): “La lenta agonia dell’Ast”

“Assistiamo impotenti, giorno dopo giorno, alla lenta agonia dell’Azienda Siciliana Trasporti, la società che dal dopoguerra gestisce il servizio pubblico dei trasporti. Il declino è strutturale e ormai irreversibile. Questa crisi naturalmente si ripercuote sui servizi ai cittadini”. Il segretario cittadino del Pd di Modica, Salvatore Poidomani, focalizza le gravi problematiche che riguardano l’Ast con la sistematica ed estemporanea soppressione delle corse dei bus, urbani ed extraurbani, che crea notevoli disagi a tutti (perdita di coincidenze, impossibilità di raggiungere scuole e aeroporti, rinuncia a scendere nel centro della città).

Tuttavia, le grida di protesta (l’ultimo in ordine di tempo di un ex sindaco della città) e le richieste di interventi concreti e urgenti, da parte di lavoratori, pendolari, studenti, e soprattutto di anziani, continuano a cadere nel vuoto.

“Gli utenti sono esasperati e non sanno a quale santo votarsi. La cosa grave è che non si riesce ad individuare i soggetti che dovrebbero dare risposte e rassicurazioni – dice Poidomani -. La mancata erogazione del servizio, come è evidente, comporta la violazione del diritto alla mobilità (si pensi ad anziani o giovani studenti privi di patente), che è di natura costituzionale e che serve a garantire l’accesso al lavoro, alla vita sociale e alla cultura. La situazione non è più sostenibile, per questo chiediamo al Sindaco della città e ai nostri parlamentari di far sentire la loro voce a Palermo e di chiedere al governo se intende ancora garantire questo servizio essenziale ai siciliani. Da parte nostra, come Pd, ci impegniamo a presentare al Sindaco, per il tramite del consigliere Spadaro, e al governo regionale, con l’on.le Nello Di Pasquale, interrogazioni con risposta scritta, per conoscere i motivi di questi gravi e ripetuti disservizi”.

