Peru’. Oceana: è il più grande esportatore illegale pinne di squalo

Più di 1.600 pinne di squalo sono state confiscate in Perù nell’ambito di un’operazione contro questo traffico illegale. Le pinne di squalo sono state ritrovate a bordo di un autobus a Piura. Si tratta di specie di pinne protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Il Perù è il più grande esportatore mondiale di pinne di squalo secondo il rapporto di Oceana, organizzazione mondiale per la salute e conservazione degli oceani. Il pescato viene solitamente inviato in Asia, dove la zuppa di pinne di squalo è una prelibatezza che può costare oltre 100 dollari a ciotola.

