Modica, il disagio dei residenti del centro storico. Riceviamo

Salve,

voglio raccontare cosa vuol dire abitare in centro storico. Qualcuno potrebbe pensare al privilegio di possedere un’abitazione nel “salotto” modicano ma come si suole dire non è tutto oro ciò che luccica, anzi! Una giornata tipo, non necessariamente festiva o prefestiva costringe, chi vive nei pressi di via Marchesa Tedeschi, ad esempio, ad ottimizzare gli spostamenti. Non tanto per il caro benzina ma per la giungla di parcheggi nella quale costantemente bisogna districarsi. Se non si vuole fare a pugni con chicchessia povero esaurito ricercatore del tanto agognato parcheggio, bisogna armarsi di pazienza, di buone scarpe per lunghe camminate e di tanta generosa frizione.

Un tempo si trovava parcheggio più o meno facilmente ma poi arrivarono i dehors, l’ allargamento dei marciapiedi, l’incremento turistico e le promesse di un parcheggio con tanto di navette. Tuttavia la bellezza di un centro storico vivo svanisce quando si cerca di tornare a casa in auto. Nessuno, dico nessuno, si preoccupa di chi ogni giorno ha questo problema, volendo riassumere per non tediare oltre, basti pensare ad auto in tripla fila, spesso di proprietà dei negozianti, che attendono il clacson del malcapitato bloccato nel parcheggio così da farlo uscire e prendersi il “posto”, auto di fruitori dei vari negozietti che ti bloccano e “tanto sto 2 minuti, può aspettare”, auto parcheggiate che ingombrano due stalli, auto abbandonate, parcheggi “rosa” in posti lontano da tutto ma siccome ci vogliono per legge, dove farli se non nella disponibilissima via Marchesa Tedeschi? Stanno ora nascendo anche i parcheggi riservati alla ricarica di auto elettriche e, come se non bastasse, se si possiede un’auto con sistema “keyless” serve sapere dove parcheggiare perché, nella prima parte della incriminata via, qualche buontempone si diverte con le radiofrequenze e non si possono ne aprire, ne chiudere ne tantomeno mettere in moto le proprie auto, roba da Capitan Ventosa. Piccola nota a margine per le grandi manifestazioni tipo Choco qualcosa: transenne e “passano solo i residenti”, mai fandonia più grossa fu udita, perché passa chiunque senza controllo alcuno e se sei residente davvero, in quei giorni o ti fai venire a prendere a casa oppure devi cedere alla rassegnazione del carcere per cui paghi l’Imu.