Scavo in Via Peppino Impastato a Modica. E’ polemica

Un maxi scavo adiacente alla Via Peppino Impastato, zona ad alta densità residenziale, nel quartiere Sorda di Modica, è stato avviato nel più totale silenzio nella giornata di lunedì 15 ottobre scorso. In realtà, l’attenzione degli abitanti del quartiere è stata attirata dai potenti rumori degli scavi fatti in fretta e furia, senza alcun cartello di avviso dei lavori, magicamente apparso solo in data 17 ottobre, dopo che già era stata manifestata al Comune di Modica la preoccupazione dei cittadini della zona. Dalle dimensioni dello scavo, che sta prendendo forma, sembrerebbe debba essere installato al suo interno un gigantesco palo di antenna di telefonia mobile. Oltre all’evidente scempio urbanistico, la preoccupazione per gli abitanti è più che legittima in quanto le abitazioni si trovano a pochissimi metri dal presunto luogo di installazione, situato in una zona altamente popolata del centro urbano. Ci si chiede come sia stato possibile autorizzare un intervento così invasivo e pericoloso dal punto di vista estetico, ambientale e con risvolti enormi per la salute pubblica senza che nessuno si sia premurato di mostrare o comunicare alcun progetto agli abitanti. Lo sportello di Assoutenti di Modica, nel farsi carico delle numerose proteste giunte, propone formale reclamo contro lo scempio che si sta creando e chiede che il Comune ordini in via cautelativa e d’urgenza la revoca di ogni autorizzazione ai lavori e la loro immediata sospensione, riservandosi di proporre esposto alle competenti autorità per far luce sulla vicenda.

Salva