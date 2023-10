Donnalucata. Perioloso sversamento acqua su manto stradale

I residenti di Via del Palo Rosso a Donnalucata, frazione marinara di Scicli, lamentano da diversi giorni la perdita di acqua con sversamento sul manto stradale nei pressi della piazzetta dove è ubicata una cabina elettrica, accanto ad una palificazione di segnaletica stradale.La presenza di acqua, che deborda e sconfina verso l’altro lato della carreggiata e che si nota in maniera copiosa durante le ore mattutine e serali, crea non pochi disagi ai passanti ed alla circolazione veicolare. Qualche volenteroso, da diversi giorni, ha già segnalato il guasto ai competenti uffici comunali che si spera provvedano a rimuovere,al più presto,il disagio lamentato al fine di evitare la perdita a vuoto del prezioso liquido.

Giuseppe Nativo

