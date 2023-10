Sicurezza stradale e una nuova e più adeguata viabilità a Comiso

“ L’intervento più importante che è stato messo in atto in questi mesi a Comiso è lo speed control – afferma Di Trapani – che ha avuto più un effetto deterrente e preventivo che sanzionatorio. E di fatto, era questo lo scopo dell’utilizzo dello speed control sulle autovetture della Polizia Municipale. Abbiamo infatti riscontrato che durante le fasce orarie in cui questo strumento è stato utilizzato, si è evidenziata molta più disciplina da parte degli automobilisti che in automatico, hanno rispettato le regole del codice della strada. È stato un notevole passo avanti per la sicurezza stradale nel centro abitato dove, in linea di massima, molti sono più propensi al non rispetto. Un’altra cosa molto importante sulla quale stiamo già lavorando, è la viabilità. Oggi è evidente che le nostre strade e dunque tutta la viabilità che annovera già diversi decenni, non sono più adeguate al flusso veicolare aumentato esponenzialmente negli ultimi anni per cui si rende necessario apportare delle modifiche, soprattutto in alcune zone particolarmente congestionate dal traffico, ai sensi di marcia. Cominceremo magari in via sperimentale – conclude l’assessore Di Trapani- in modo da intervenire, dopo, in maniera definitiva, sicura e agevole per gli automobilisti della nostra bella città”.

