Comibleo. Rendere Via Discesa Peschiera a Ibla a senso unico

Tra le iniziative che potrebbero contribuire a creare una maggiore disponibilità delle aree di sosta, alla luce della sempre consistente presenza di visitatori e turisti nella città antica, anche quella che contempla la creazione del senso unico di marcia in uscita lungo la Discesa Peschiera verso via Di Quattro. E’ il Comibleo che torna a battere sul tasto della necessità di predisporre delle migliorie alla viabilità, così come richiesto da più parti. “E’ una richiesta che abbiamo già inoltrato all’Amministrazione comunale e che – sottolineano dal comitato spontaneo di residenti della città antica – alla luce delle criticità venutesi a creare anche in questi ultimi giorni, si rende sempre più necessaria. Tutto ciò eliminerebbe l’improprio attraversamento di Ibla, che causa ingorghi, inquinamento acustico, atmosferico e conseguente nocumento al benessere psicofisico dei residenti delle vie interessate. Secondo noi, inoltre, sarebbe opportuno migliorare la sicurezza mediante l’installazione della segnaletica di pericolo, di limite di velocità, di delimitazione della carreggiata e di catarifrangenti laterali. C’è un altro aspetto che abbiamo già segnalato e che, purtroppo, non è stato ancora preso in considerazione lungo la via in questione. Stiamo parlando della rimozione dell’invadente vegetazione spontanea con alberi di alto fusto che hanno ostruito persino il canale di gronda. Auspichiamo un rapido intervento da parte degli assessorati comunali competenti”.

