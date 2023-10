Fogna a cielo aperto in via Falcone a Vittoria, Pelligra: “Intervenite”

“Necessari interventi rapidi e immediati per eliminare le situazioni di indecenza che si verificano in alcune zone della città. Dove è opportuno avviare interventi sostanziali per evitare che il brutto continui ancora a imperversare. D’altro canto, non è questa la sola situazione di degrado che abbiamo segnalato. Ma riteniamo che, in questo caso, sia necessario intervenire al più presto”. Lo dice il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino del Movimento politico Sviluppo ibleo a Vittoria, a proposito della via Giovanni Falcone che è diventata una strada impercorribile, ridotta a una vera e propria fogna a cielo aperto. “Purtroppo – continua Pelligra – l’odore nauseabondo che si avverte da queste parti non è trasmissibile, per fortuna devo dire, attraverso la foto. Ma lascio immaginare quale il disagio con cui occorre fare i conti per chi transita e risiede da queste parti. Una situazione a dir poco indecente. Mi chiedo e chiediamo al Comune: ma l’Amministrazione Aiello quando intende intervenire per risolvere il problema della perdita fognaria? Attendiamo una risposta in Consiglio comunale. Ma, soprattutto, ci aspettiamo fatti concreti che possano, una volta per tutte, avviare un’azione di risanamento di quest’arteria che ci fa sembrare nelle immediate periferie di una delle più squallide città del Terzo mondo. E Vittoria, per la sua cultura, per la sua storia, per la sua qualità economica, non merita certo questo”.

