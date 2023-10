Marianna Buscema nuova Presidente provinciale Italia Viva

Marianna Buscema è la nuova presidente provinciale di Italia Viva. E’ stata eletta ieri a conclusione del congresso territoriale per l’area iblea che ha visto gli iscritti esprimere le proprie preferenze nel seggio di via Milano a Vittoria. Preferenze anche per le cariche regionali e nazionali del partito. “Ringrazio tutti i tesserati di Italia Viva – dichiara Buscema – per la grande fiducia che mi stanno ulteriormente concedendo dopo avere già ricoperto il ruolo di coordinatrice provinciale unitamente a Salvo Liuzzo che sono certo di ritrovare al mio fianco. Posso assicurare tutti coloro che si sono espressi a mio favore, ma anche chi non l’ha fatto, che mi impegnerò per fare crescere ulteriormente il nostro partito e, soprattutto, per cercare di avvicinare alla politica tutti coloro che, in qualche modo, dalla stessa, per varie vicissitudini, si sono allontanati. Abbiamo bisogno di persone e progetti credibili, ma, soprattutto, abbiamo bisogno di proposte realizzabili e di atti concreti che ci permettano di guardare oltre considerato il delicato momento storico che stiamo vivendo. Noi, come Italia Viva in provincia di Ragusa, siamo pronti a svolgere sino in fondo il nostro ruolo e a portare il nostro contributo di idee per lo sviluppo economico sostenibile del territorio così come ambito da più parti”.

