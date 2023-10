Consiglio comunale di Ispica chiede linea autobus con l’Università Kore di Enna

Da anni è notevole il flusso di studenti universitari pendolari che da Ispica raggiungono Enna per motivi di studio perché iscritti all’Università Kore. Il pessimo stato delle vie di collegamento e l’assenza di autolinee dirette creano notevoli disagi ai giovani e alle loro famiglie. Il Consiglio comunale di Ispica, nella sua ultima seduta, ha approvato all’unanimità un Ordine del giorno sull’argomento, primo firmatario il consigliere del Partito democratico Gianni Stornello, dei consiglieri Pierenzo Muraglie, Giovanni Muraglie, Lina Sudano, Carmelo Oddo e Paolo Monaca.

Nel manifestare “massima solidarietà agli studenti ispicesi dell’Università Kore di Enna e alle loro famiglie per i disagi provati nel raggiungere la sede universitaria e rientrare dalla stessa”, il Consiglio comunale chiede un intervento concreto all’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità “per istituire una linea automobilistica di collegamento fra Ispica e l’Università Kore di Enna”, adducendo anche ragioni di sicurezza.

“Me ne occupai nell’Amministrazione comunale precedente di cui facevo parte come assessore al Trasporto pubblico locale. Allora – ricorda il consigliere Stornello – avviammo un’interlocuzione con l’Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità. Tenemmo un incontro a Palermo con le società interessate: AST si tirò fuori, Sais Trasporti si rese disponibile a gestire una nuova linea via autostrada, Sais Autolinee propose di arretrare ad Ispica il capolinea del collegamento Vittoria-Enna già esistente, con fermate a Modica, Ragusa e Comiso. Nonostante tutto questo, la richiesta non ebbe esito positivo. Crediamo sia necessario che l’Assessorato ci ripensi, alla luce del crescente numero di studenti dalla nostra zona, visto che il capolinea di Ispica sarebbe fruibile dagli studenti dell’Università Kore della Sicilia sudorientale”.

