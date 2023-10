Prende fuoco bus della linea Modica-Palermo

Un pullman dell’Ast, in servizio da Modica a Palermo, ha preso fuoco mentre percorreva l’autostrada A19 Palermo-Catania tra gli svincoli di Ponte Cinque Archi e Resuttano. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza i passeggeri e la viabilità. Sul bus si trovavano 17 passeggeri che sono stati fatti scendere immediatamente dall’autista non appena ha notato che il mezzo stava prendendo fuoco. Le fiamme sono state spente dai pompieri, ma il bus è andato completamente distrutto. Sul posto anche le squadre dell’Anas per ripristinare la circolazione stradale.

