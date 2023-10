Comiso, donati gli organi di Matteo Battaglia. Lutto cittadino

Grande gesto della famiglia dello sfortunato Matteo Battaglia, il giovane deceduto in ospedale a due giorni dalla caduta dal sottotetto di un immobile che stava visionando insieme alla sua ragazza. Una giovane vita spezzata per un tragico destino quella di Matteo Battaglia, 22 anni, comisano. Nonostante il gravissimo momento la famiglia, infatti, ha voluto che la giovane vita del congiunto dia speranza ad altri meno fortunati, la famiglia ha deciso di donare i suoi organi. Per cui io e la giunta comunale di Comiso, esprimendo profondo rispetto per il nobile gesto e sincero cordoglio per la grave perdita, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali che saranno comunicati alla città”.

