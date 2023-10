Coppa. Prima sconfitta per il Frigintini, passa Città di Avola

Un gol di La Bruna al 15’ secondo tempo condanna il Frigintini calcio Città di Modica alla prima sconfitta della stagione -dopo otto vittorie consecutive- e l’uscita di scena dalla Coppa Italia dilettanti «Memorial Orazio Siino» riservata alle squadre del campionato di Promozione. Una sconfitta con il minimo scarto ha premiato il Città di Avola, che nella gara andata disputata a Modica era stato sconfitto dai rossoblù per 2-1; e considerato che i gol realizzati in trasferta hanno una valenza maggiore ecco che gli avolesi possono andare avanti nella manifestazione. Per i rossoblù uno stop (quasi) indolore anche se le sconfitte non sono bene accette. “Anche perché -afferma il presidente Salvatore Colombo- siamo scesi in campo con due nostri elementi un po’ acciaccati e perché prima del loro gol ed anche dopo abbiamo avuto due nitide occasioni per realizzare noi il gol del vantaggio che ci avrebbe permesso di fare prendere la piega della gara (probabilmente) in un altro modo”. La conclusione del match, comunque, ha avuto l’epilogo del solo gol realizzato dai padroni di casa che ha consentito loro -come detto- di andare avanti nella manifestazione. E in conclusione è ancora il presidente a chiudere il discorso sulla Coppa Italia e manifestare, invece, il proprio disappunto per quanto verificatosi al termine della gara. “Sono profondamente deluso dal comportamento di alcuni atleti avolesi che nonostante il successo e il passaggio del turno -meritatamente perché hanno disputato una buona gara- hanno avuto un comportamento deplorevole. Sono andato personalmente nello spogliatoio della formazione di casa per complimentarmi con loro per il passaggio del turno, ma allo stesso tempo non potevo sottacere su un episodio che spero non commentarlo altre volte in futuro. E’ successo, infatti, che al termine della gara mentre ci stavamo dirigendo verso gli spogliatoi il calciatore Pandolfo apostrofava il nostro atleta Arafa Wally con la frase «negro di merda». Buon per lui che il nostro calciatore ha mantenuto una calma glaciale perché altrimenti a quest’ora probabilmente staremmo parlando di qualcos’altro. Spero vivamente che questi episodi non abbiano a ripetersi e rivolgo un invito a chi ha la responsabilità della correttezza delle gare affinchè vigilino sul comportamento di qualche calciatore che si lascia andare ad affermazioni che potrebbero nuocere alla regolarità e correttezza nel corso delle gare”.

CITTA’ DI AVOLA 1

FRIGINTINI 0

CITTA’ DI AVOLA: Santillo, Andolina (46’ Guardo), Bonaventura (51’ Ruiz), Butera, Toscano, Di Dio, La Bruna, Magro, Gomez (51’ Pandolfo), Alfo, Cavallo. All. Antonio Bonaventura

Frigintini: Ruffino, Blandino (68’ Pricone), Iozzia (80’ Avola), Buscema, Pianese, Wally, Sangiorgio, Fusca, D. Calabrese (73’ Vindigni), Noukri, Giurdanella (66’ Scarso). All. Samuele Buoncompagni

Arbitro: Francesco Benvissuto Sez. Aia Enna

Rete: 15’ st.

Salva