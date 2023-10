Pozzallo. Non convalidato il trattenimento di altri 4 migranti

Lo aveva preannunciato la Boldrini lunedì scorso davanti ai cancelli dell’hotspot di Pozzallo ma da oggi la notizia è ufficiale. La giudice del Tribunale di Catania, Iolanda Apostolico, non ha convalidato i trattenimenti nel cpr di Pozzallo, disposti dal questore di Ragusa nei confronti di altri quattro migranti tunisini. Di fatto, dunque, si tratta del secondo provvedimento in tal senso da parte della stessa Apostolico che si “aggiunge” alla mancata convalida di altri sei trattenimenti da parte di un altro giudice, sempre a Catania, nella giornata di domenica scorsa. Sono così 17 i migranti che “escono” dal centro detentivo sito presso la zona industriale Pozzallo-Modica.

La Apostolico, che aveva già adottato un provvedimento simile nelle scorse settimane, era finita al centro delle cronache anche per la diffusione di un video del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il ministro aveva pubblicato su X, l’ex Twitter, alcune immagini in cui si vedeva la magistrata tra alcuni manifestanti che chiedevano lo sbarco dei 150 profughi dalla nave Diciotti a Catania il 25 agosto 2018.

Oggi, intanto, il ministro Pientedosi risponderà ad una interrogazione alla Camera proposta da alcuni partiti di opposizione. “Se esistono apparati dello Stato che producono e conservano durante manifestazioni pubbliche video non ufficiali, se le riprese effettuate, laddove non utili per documentare atti illeciti, vengano distrutte, ovvero per quale fine verrebbero conservate e come siano finite in possesso del Ministro Salvini”, recita l’interrogazione.

