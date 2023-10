Modica. 570.000 euro per il Centro Comunale di Raccolta

La Regione ha finanziato 570.000 euro, destinati al Centro Comunale di Raccolta di contrada Michelica. Serviranno per completare definitivamente la struttura e metterla a totale servizio non solo dei cittadini ma anche delle attività commerciali di Modica.

“Si tratta di un fatto estremamente importante perché viene a risolvere in modo definitivo una serie di questioni legate, ad esempio, all’afflusso nella struttura. Verranno ad essere eliminati i lunghi tempi di attesa, perché avremo un CCR più grande, più capiente, più efficiente e con maggiori e migliori attrezzature. Peraltro, l’investimento riguarda anche il Riciclo dei Rifiuti, elemento fondamentale per migliorare il servizio non solo dal punto di vista economico ma anche da quello ecologico. Investiremo anche su campagne di sensibilizzazione, informazione e comunicazione legate al CCR di contrada Michelica, ai suoi servizi, ai destinatari di essi ed al suo utilizzo”

“I fondi dalla Regione sono estremamente importanti perché danno luce nuova e linfa al CCR. Aumenteranno – afferma l’Assessore all’Ecologia del comune di Modica, Samuele Cannizzaro – i sistemi di informatizzazione all’interno della struttura, favorendo così quanti arrivano a conferire; ci saranno nuove attrezzature e raddoppierà l’area del Centro stesso, permettendo di snellire e di molto, l’afflusso. Ci saranno isole ecologiche ‘dedicate’, puntando, così, al cosiddetto ‘Conferimento intelligente’. Che non è solo intelligente ma anche particolarmente conveniente per l’utenza. Infatti, ci sarà la pesatura dei rifiuti differenziati conferiti da ogni Modicano che otterrà per questo, un notevole sconto sulla TARI. Non ultimo in ordine di importanza ma anzi di grande rilievo, il fatto che anche gli operatori commerciali potranno conferire nel CCR di contrada Michelica. Aumenteranno i cassoni a disposizione ed è previsto anche un investimento importante per migliorare la sicurezza di chi lavora nel Centro Comunale di Raccolta. Il finanziamento di 570.000 euro che il comune di Modica ha ottenuto dalla Regione, arriva dal PO FESR Sicilia 2014-2020 che ha l’obiettivo di ‘realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta’. Fondamentale in questo senso, l’ottimo lavoro svolto dall’Ufficio Ecologia del nostro Ente e dai suoi funzionari e impiegati, a cui va il mio ringraziamento. Un risultato eccellente, che premia l’impegno di questo assessorato e dell’Amministrazione, sul fronte ecologico e ambientale”

