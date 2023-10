La Passalacqua Ragusa di basket incontra Prefetto e Vescovo

Doppia visita istituzionale questa mattina per la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket. Squadra, dirigenza e staff tecnico, con in testa il presidente Davide Passalacqua, hanno prima incontrato il prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, che ha ricevuto la delegazione biancoverde insieme al capo di Gabinetto Rosanna Mallemi, al questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore e al sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. Il rappresentante del governo ha fatto visitare i saloni di rappresentanza della Prefettura di Ragusa, illustrando i dipinti del Cambellotti e raccontando alle ragazze che provengono da diverse parti d’Italia, d’Europa e non solo, le vicende storico-politiche che hanno portato alla nascita di Ragusa come capoluogo di provincia. E’ seguito un brindisi al campionato appena iniziato, nel quale la formazione di coach Lino Lardo, è attesa dall’esordio casalingo di domenica prossima (PalaPadua ore 18,00) contro Geas Sesto San Giovanni. Dopo la visita in Prefettura la comitiva biancoverde è stata ricevuta in vescovado dal vescovo della Diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Sia il prefetto che il vescovo, che da giovani hanno praticato proprio la pallacanestro come sport, sono stati curiosi di conoscere una ad una tutte le giocatrici che compongono il roster 2023/2024, di conoscerne i ruoli e le provenienze. Ad entrambi, che hanno formulato i migliori auguri per un campionato in cui la squadra dovrà essere portatrice di valori non soltanto sportivi ma anche etico-sociali, il presidente Passalacqua ha donato le maglie ufficiali, in segno di gratitudine.

