Francesca Migliore vince il titolo di Best Ride a Cattolica e si qualifica per Fieracavalli

La città di Modica ancora agli onori dello sport grazie a Francesca Migliore che ha vinto la gara di salto ad ostacoli a cavallo a cattolica in Emilia Romagna ed è diventata campionessa italiana di categoria. La Finale del Progetto Sport, manifestazione d’interesse federale svoltasi da giovedì 5 ottobre a domenica 8 ottobre presso gli impianti dell’Horses Riviera Resort a San Giovanni in Marignano in provincia di Rimini non poteva che concludersi nel migliore dei modi per Francesca Migliore e Zefiro di Giulfo.

Sono stati tre giorni intensi per l’atleta del Centro Ippico della Contea di Modica ma molto soddisfacenti per questo binomio che chiudono il Progetto Sport con un primo posto nella gara di giovedì, terzo posto in quella di venerdì e secondo posto nella gara di sabato. Punteggio che sommato, gli conferisce la PRIMA POSIZIONE ASSOLUTA di tutto il campionato e il titolo come MIGLIOR BINOMIO D’ITALIA 2023 nella categoria base senior. Francesca e Zefiro si sono conquistate la partecipazione alla finale dopo una selezione regionale in cui si è aggiudicata in ogni tappa la vittoria nella sua categoria.

L’atleta modicana allenata dal papà, Salvatore Migliore, ha rappresentato la Sicilia per il Centro Ippico della Contea insieme a Cerruto Graziano, Migliore Gaetano e Rizza Sofia Elisabetta anche loro hanno svolto ottime prestazioni. Adesso per Francesca, con la conquista del titolo di Best Ride, ha ottenuto l’accesso diretto per Fieracavalli, manifestazione leader del panorama equestre mondiale.

Un evento internazionale che conta più di 160.000 visitatori provenienti da 64 Paesi diversi, più di 3.000 cavalli di oltre 60 razze diverse e si svolgerà a Verona dal 9 al 12 novembre 2023. Motivo di grande orgoglio per il Centro Ippico della Contea e per l’atleta modicana. Gli atleti modicani continuano a trionfare ottenendo grandi risultati merito del duro lavoro di ogni giorno.

