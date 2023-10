Hamas attacca a sorpresa…l’opinione di Rita Faletti

L’Iran degli ayatollah è dietro l’attacco improvviso e feroce dei miliziani di Hamas a Israele. La conferma è arrivata dal comandante militare del gruppo terroristico a Gaza, Mohammed Deif. Senza i finanziamenti corposi della Repubblica islamica, dove ieri i fanatici hanno esultato nelle strade e nelle piazze, non così affollate come negli anni recenti, non nelle città dove è tiepido il sostegno a una teocrazia sanguinaria che bastona incarcera e ammazza chi protesta, non sarebbe stata possibile un’incursione dal cielo dal mare e dalla terra così ben congegnata e condotta da essere considerata alla stregua di un’operazione militare. Prima o poi doveva accadere. Che l’attacco di ieri sia un’azione dimostrativa con la quale il gruppo terroristico intendeva imporsi all’attenzione internazionale, che sia un avvertimento all’Arabia Saudita in procinto di normalizzare i rapporti con lo Stato di Israele aderendo agli Accordi di Abramo, Hamas ha fatto un passo, questo è il suo auspicio, verso la distruzione totale del grande nemico. In una conferenza organizzata da un istituto per il dopo Israele, gli esponenti di Hamas avevano stabilito il trattamento da riservare agli israeliani e i criteri con cui distribuire case e edifici ai palestinesi, una volta preso possesso dei dati negli archivi di Israele. Chi crede che alla base dell’odio irriducibile che ossessiona i terroristi ci sia una questione solo religiosa sbaglia: le manifestazioni che si svolgono a intervalli a Teheran dopo l’uccisione di Mahsa Amini sono contro l’islam politico, la sua spietatezza, il suo culto della morte, in cui è compreso l’odio per l’ebreo. L’Iran post-khomeinista ha in progetto non solo la supremazia sulla scena regionale e mediorientale ma l’esportazione in tutto il mondo arabo dei principi della rivoluzione islamica del 1978. Anche a questo serve l’arsenale atomico a cui sta lavorando. Lo smisurato ego nazionalista dei religiosi più oltranzisti che controllano il potere a Teheran è paragonabile a quello di Hitler che le cancellerie occidentali credettero di accontentare concedendogli la Cecoslovacchia. Per fortuna Israele non è la Cecoslovacchia, anche se è sorprendente che i terroristi siano riusciti a penetrare all’interno della Linea verde, entrare nelle case a pochi chilometri dalla Striscia per massacrare distruggere e catturare ostaggi. Ieri mattina, gli israeliani sono stati colpiti oltre che da un attacco brutale, da un pensiero: dov’è l’esercito più efficiente al mondo? Come mai i servizi di intelligence, lo Shin Bet e il Mossad, da sempre riconosciuti i più attivi ed efficaci, erano all’oscuro di un piano di guerra che ha richiesto addestramento (non certo possibile in una striscia di territorio che si estende per 40 chilometri lungo il confine israeliano e ha una profondità massima di 18 chilometri) coordinamento e una lunga preparazione? Come è potuto accadere che un paese abituato a difendere i propri confini e combattere dal 1948, sia stato aggredito senza reagire? Un motivo è la crisi innescata dalla riforma della giustizia voluta da Netanyahu, che ha provocato 40 settimane di manifestazioni e distolto gli israeliani dall’abituale stato di allerta, ma non vanno sottovalutate le divisioni all’interno della società che ora si ricompatta attorno a un governo di unità nazionale. Lo scenario di guerra è drammatico: il numero dei morti, finora superiore a 300, è destinato ad aumentare, dei feriti, oltre 1500, qualche decina è grave, gli ostaggi in mano ai miliziani di Hamas un centinaio, mentre, dal Libano, Hezbollah fa sentire il proprio appoggio a Hamas con tiri di artiglieria e lanci di razzi nel nord di Israele. Che ha reagito colpendo alcuni obiettivi di Hamas nella Striscia e uccidendo 400 miliziani. Purtroppo però, Netanyahu ha le mani legate per la presenza nel paese di due cellule terroriste che non sono state localizzate e devono essere eliminate pima di procedere alla dura ritorsione promessa. E’ per questo che Netanyahu ha sollecitato i connazionali che abitano ai confini della Striscia di andarsene prima che la forza militare di Israele entri in azione. Lunghe colonne di carri armati israeliani si stanno avvicinando alla Striscia e 16 mila persone sono state richiamate per raggiungere altri punti strategici in una guerra che non sarà breve. Dall’Occidente arriva la condanna unanime e von der Leyen non usa mezzi termini, si tratta di terrorismo puro contro il quale Israele ha il diritto di difendersi. Che l’Europa, che ha preteso di vivere in un mondo parallelo “senza guerra” fino al 24 febbraio 2022, come una enorme Svizzera neutrale, relativistica e ecumenica, equidistante o equivicina a tutte le cause, abbia smesso finalmente di illudersi e deciso di stare con fermezza da una parte, quella delle democrazie? Per tanto tempo non è questa l’impressione che se ne è avuta.

