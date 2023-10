Pallamano. AndiModa Ragusa pronto per il campionato di Serie B/M

Rombano i motori. Con l’Andimoda Pallamano Ragusa già pronto a scendere in pista. Domenica 15 ottobre, in trasferta, a Palermo, sul parquet del Villaurea, la prima gara del sette ibleo che, affidato alle cure tecniche di Salvatore Russo, militerà nel campionato di Serie B. Si giocherà a partire dalle 18. La prima in casa, invece, è prevista per domenica 22, alla palestra Parisi, con inizio alle 18,30, e vedrà i ragusani incrociare i guantoni della sfida con il Cus Palermo. Le altre squadre ad animare il torneo, oltre alle due palermitane, sono l’Aretusa, l’Agriblu Scicli, l’Alcamo, lo Scicli social club, il Marsala, il Girgenti, l’Albatro Siracusa, il Mascalucia e il Messina. “Che squadra saremo? – si chiedono i vertici dell’Andimoda – è un interrogativo a cui, per il momento, non sappiamo rispondere visto che ormai da parecchie stagioni non disputavamo la Serie B e, per di più, abbiamo un organico tutto nuovo, composto da giovani di 16 e 17 anni, grazie anche al gemellaggio con l’Enna. In virtù di tutto ciò, non sappiamo quale potrà essere il rendimento del gruppo in questo torneo. Dalla nostra, il fatto di potere contare su qualche giocatore esperiente che cercherà di fare da chioccia ai più giovani. In ogni caso, vedremo in corso d’opera se e come sarà il caso d’intervenire. Le prime impressioni sembrano comunque positive”. Già un test probante per il sette ibleo è in programma domani, domenica 8 ottobre. Alle 16, infatti, ci sarà un allenamento congiunto con l’Agriblu Scicli, alla palestra Parisi di via Bellarmino. Sempre nella stessa giornata, ma alle 17,30, spazio alle formazioni Under 15 delle rispettive società. “Per quanto ci riguarda – spiegano ancora dall’Andimoda Ragusa – puntiamo molto sulla valorizzazione dei giovani e, quando possiamo, cerchiamo di esaltarne nella maniera più adeguata le velleità. Domani capiremo in qualche modo di che pasta siamo fatti e, quindi, a una settimana dal via dal torneo cercheremo di calibrare le nostre potenzialità con l’obiettivo di raggiungere traguardi di una certa importanza”.

