Calcio, Eccellenza. Modica “forza 4” sul campo del Messana

Messana – Modica 0-4

Messana: Lima, Farfaglia (10’ st D’Agostino), Pantano (23’ st Viscuso), Bonasera, Isaia, Romeo, Gennaro (15’ st Gargiulo), Tiralongo (15’ st Arguello), Villareal, Barbera (23’ st Cafarella), Sowe. Panchina: Sanneh, Arguello, Rol, Gargiulo, Viscuso, D’Agostino, Foti, D’Amico, Cafarella. Allenatore: Giuseppe Chillè.

Modica: Marino, Ballatore, Cacciola, Aprile (17’ st Guerci), Vindigni, Diop, Azzara (20’ st Genovese P.), Palermo (20’ st Prezzabile), Incatasciato (30’ st Cicero), Manfrè (30’ st Grasso), Savasta. Panchina: Genovese L., Ababei, Ferotti, Guerci, Prezzabile, Cicero, Agodirin, Grasso, Genovese P. Allenatore: Giancarlo Betta.

Marcatori: 5’ pt Cacciola, 33’ pt Gennaro aut., 8’ st Savasta, 28’ st Savasta (MO)

Ammoniti: Aprile, Vindigni (MO), Lima, Pantano (ME)

Espulsi: Lima (ME)

Due goal per tempo e Modica straripante al “Marullo” di Messina. Nell’anticipo del Campionato di Eccellenza, i rossoblù nel fanno quattro al Messana. Apre Cacciola al 5’ su punizione, al 32’ doppio vantaggio su autogoal del portiere locale. Vindigni e compagni dilagano nella ripresa con un super Savasta (foto) che fa doppietta che realizza la prima rete dopo una ripartenza avvolgente della squadra e poi concretizzando un calcio di rigore.

Una grande vittoria, con personalità e qualità, per il Modica Calcio, che chiude la pratica Messana con un netto 4-0. I ragazzi di Betta si regalano una prova importante, che dimostra le qualità di questa rosa, concedendo poco e creando tanto, un monito per far divertire i tifosi che hanno raggiunto la squadra al Marullo di Messina.

Suito un Modica arrembante che fa girare la palla e trova una punizione dal limite, si presenta Cacciola che con un tiro chirurgico trafigge Lima e porta in vantaggio i rossoblu. I padroni di casa provano a reagire con un paio di azioni in contropiede ma al 10’ è Savasta a sfiorare la rete del raddoppio, il suo colpo di testa si spegne di poco a lato. Dal 25’ sale in cattedra Manfrè, che prima si fa ipnotizzare da Lima e poi tira alto da posizione defilata ma dimostra le qualità che tutti gli riconoscono. Al 33’ arriva la rete del raddoppio, su cross di Azzara è Gennaro a deviare il pallone e mandarlo nella propria porta. La prima vera occasione per il Messana arriva al 38’ con un colpo di testa ravvicinato che finisce a lato e non cambia il parziale prima del finale di primo tempo.

Nella ripresa la prima occasione è per Tiralongo, il suo tiro da posizione centrale finisce alto. Al 8’ arriva il tris dei rossoblu, questa volta è Savasta a partire in contropiede e a trafiggere Lima con un sinistro secco. Il Messana ci prova al 15’ con una punizione di Tiralongo, il pallone aggira la barriera ma si infrange sul fondo a lato. Al 28’ Savasta viene atterrato in area da Lima e il direttore di gara decreta il tiro dal dischetto, lo stesso Savasta si incarica della battuta e fa 4-0. Al 22’ è Cacciola a cercare la doppietta, ma il suo tiro da fuori si infrange sulla traversa. L’occasione più ghiotta per il Messana arriva con il palo di Villareal, sulla ribattuta il pallone vaga pericolosamente in area ma ci pensa Cacciola a mandarla fuori e a chiudere definitivamente la partita.

“Abbiamo avuto il giusto atteggiamento e messo in campo le qualità che riusciamo ad avere. I ragazzi hanno dimostrato carattere e voglia di vincere – spiega Giancarlo Betta – Abbiamo lottato su tutti i palloni e ci siamo chiusi bene. Dobbiamo continuare a lavorare, giorno dopo giorno, per raggiungere la migliore condizione, ma questo atteggiamento e questo affiatamento sono fondamentali per le gare future”.

Salva