Kiwanis. Passaggio del collare nella Divisione 3 Sicilia Sud–Est

Al termine di una cerimonia sobria e molto partecipata, che ha dato vita all’inizio dell’anno sociale della Divisione 3 della Sicilia Sud-Est, (con i club di Augusta, Lentini, Modica, Priolo- Melilli, Scicli, Ragusa, Siracusa, Vittoria) dai soci, dagli officers, dai presidenti del Club Kiwanis e dai graditi ospiti, ieri all’Hotel Torre del Sud di Modica, si è concretizzato il passaggio del collare tra il Luogotenente Governatore uscente Francesco Nicastro e il Luogotenente Governatore entrante Giovanni Occhipinti, della Divisione 3 Sicilia Sud Est del Kiwanis International Distretto Italia San Marino.

Nella stessa occasione anche il passaggio della campana del Kiwanis Club di Siracusa: la presidente uscente Laura La Mantia che ha passato la campana a Nella Coffa Giallongo. Si è registrato altresì l’ingresso di due nuovi soci. Si tratta dell’avv. Alessandro Riboldi, giuslavorista con studio legale a Milano e della prof.ssa Nelly Greco, moglie di Giacarlo Bellina, socio storico del club di Siracusa, già presidente e Luogotenente della Div. 3 Sicilia del Sud Est.

Per il nuovo anno sociale, il Distretto intende rafforzare la collaborazione con Unicef Italia.

Un protocollo d’intesa verrà firmato infatti venerdì prossimo a Roma tra il Distretto e il comitato nazionale del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per l’acquisto di vaccini contro il tetano materno e neonatale. “Con la raccolta dei fondi si può garantire un intero ciclo di vaccinazione a bambino – ha spiegato il Governatore Francesco Garaffa -. Una sfida importante, un traguardo che ci prefiggiamo di tagliare con l’aiuto di tutti i soci delle Divisioni, animati dall’entusiasmo di portare avanti la mission del Kiwanis, da sempre al servizio dei bambini di tutto il mondo”

Salva