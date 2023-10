La “Hebridean Sky” approda ancora a Pozzallo

Per il secondo anno consecutivo, approda al porto di Pozzallo la nave da crociera, la “Hebridean Sky”, battente bandiera Bahamas. Lunga circa 90 metri e dotata di una capacità di oltre 100 passeggeri, 16 nei posti preferenziali, la nave è utilizzata per i viaggi di Antartide perché caratterizzata da uno scafo rinforzato che la rende sicura in presenza di ghiaccio. Le sue dimensioni permettono ai passeggeri di seguire itinerari lontani dai sentieri battuti, altrimenti non raggiungibili, con escursioni e avvistamenti ravvicinati di fauna spettacolare e, davvero suggestiva, incontri a tema tenuti dalle guide naturalistiche.

L’anno scorso la nave arrivò il Primo di ottobre per poi salpare dopo qualche giorno. Oggi, l’arrivo di molti turisti ha rappresentato una grande opportunità per il territorio.

Come previsto da protocolli sanitari, per l’approdo della nave della Noble Caledonia, sono state adottate tutte le misure di sicurezza per il personale operativo di bordo, per quello a terra dedicato all’accoglienza (autisti, guide turistiche e tour operator) e per i passeggeri.

