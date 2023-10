Brasile. Preolimpico volley: stasera Italia-Qatar, ore 22,00 Sky

di Giannino Ruzza

Dopo la non agevole vittoria di ieri sera contro la Repubblica Ceca sconfitta per 3-1, stasera gli azzurri di Ferdinando De Giorgi se la vedranno al Ginasio do Maracanazinho di Rio de Janeiro (ore 22,00 su Sky) con il Qatar, sconfitto nella prima giornata per 3-0 dai padroni di casa del Brasile. Una vittoria che nonostante il punteggio non è stata una passeggiata per i gialloblu di Dal Zotto almeno nel terzo set, perso dai qatarini per 26-24. Dunque stasera servirà concentrazione massima fin dall’inizio per evitare di perdere altri set strada facendo che non aiutano il morale e consapevolezza nei propri mezzi. Lo sa bene “Fefe” De Giorgi che vede la sua squadra soffrire in alcuni elementi cardine (Michieletto su tutti) corso ai ripari con l’inserimento di Tommaso Rinaldi e del velocissimo centrale Giovanni Sanguinetti che ha piantato a terra il 90 per cento delle fast proposte dal solito Giannelli considerato il miglior palleggiatore in circolazione. Da rimarcare anche la prestazione del libero Balaso, artefice ieri sera di una prestazione ragguardevole per qualità e quantità.

Di seguito le partite del Preolimpico di volley trasmesse in diretta Sky

Domenica 1 ottobre : Italia-Qatar alle 22 su Sky Sport Uno

Martedì 3 ottobre: Italia-Ucraina alle 22 su Sky Sport Arena

Mercoledì 4 ottobre: Italia-Germania alle 18.30 su Sky Sport Arena

Venerdì 6 ottobre: Italia-Iran alle 18.30 su Sky Sport Max

Sabato 7 ottobre: Italia-Cuba alle 18.30 su Sky Sport Max

Domenica 8 ottobre: Italia-Brasile alle 15 su Sky Sport Uno

Salva