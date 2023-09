Ragusa. Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato un dirigente tecnico

Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa è stato pubblicato il bando di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per anni tre, prorogabile, comunque non oltre la scadenza del mandato del sindaco, di n. 1 dirigente con profilo tecnico, ex art. 110, c. 1, del D. lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.), con la precisazione che, in sede di primo incarico, il dirigente verrà assegnato al Settore IV “Gestione del Territorio – Infrastrutture” dell’Ente.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale del Reclutamento della Pubblica Amministrazione “InPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it.

Il bando è consultabile e scaricabile al link:

https://www.comune.ragusa.it/it/news/selezione-pubblica-per-lassunzione-a-tempo-pieno-e-determinato-per-anni-tre-prorogabile-comunque-non-oltre-la-scadenza-del-mandato-del-sindaco-di-n-1-uno-dirigente-con-profilo-tecnico-ex-art-110-c-1-del-d-lgs-n-267-2000-t-u-e-l

