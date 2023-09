Casuzze, riqualificata la piazzetta di via gran Sasso

E’ stata riqualificata con le somme del bilancio partecipato la piazzetta di via Gran Sasso a Casuzze. Un mosaico creato e curato dall’associazione “Il corno francese blu”, che ha cambiato il volto di un’area troppo a lungo lasciata a sé stessa. Oggi, al Comune di Santa Croce, il presidente dell’associazione, Federico Androne, insieme agli altri componenti, è stato ricevuto dall’Amministrazione comunale, illustrando insieme i lavori. “Questi lavori hanno una doppia valenza – ha detto il sindaco Peppe Dimartino – intanto si tratta di somme derivanti dal bilancio partecipato in cui per la prima volta abbiamo coinvolto le associazioni per la messa in campo di idee e la successiva messa in pratica. E poi siamo riusciti a riqualificare un angolo che risultava abbandonato da molti anni e che era anche luogo di deposito illegale di rifiuti. Adesso grazie alla partecipazione dell’associazione si è avuto un bel risultato. Tra l’altro il decoro della piazzetta ha destato parecchio apprezzamento da parte degli stessi residenti e non solo”.

Da parte sua, Federico Androne spiega di avere immediatamente pensato a quel posto “che si presta a una soluzione artistica e anche di green perché nelle vicinanze ci sarà una piantumazione importante. Devo ringraziare tutti i componenti dell’associazione e l’amministrazione comunale. Cerchiamo di andare avanti con queste iniziative: siamo rimasti in Sicilia, proprio perché crediamo fortemente nelle potenzialità di questa terra”.

Presente all’incontro anche l’assessore alla Cultura, Maria Teresa Barone: “Ho avuto il piacere di seguire step by step i lavori di questo progetto, unico nel suo genere: ragazzi che hanno lavorato notte e giorno per un’opera che va a beneficio di tutta la comunità”.

