Vittoria. Borse di studio per i giovani lettori della Biblioteca comunale Angelo Alfieri

La Giunta Comunale di Vittoria, accogliendo la proposta presentata dall’assessore ai Beni e alle Attività Culturali Paolo Monello, con apposita delibera, nell’ambito del programma di massima delle attività culturali per il 2023 (delibera di G.C, n. 338 del 24/08/2023), ha istituito un “Concorso per la lettura”, al fine di incentivare la lettura e la frequenza di giovani visitatori alla Biblioteca comunale Angelo Alfieri, ricca di circa quarantamila volumi.

«Considerando che l’uso di internet da parte dei giovani cosiddetti “nativi digitali” – ha dichiarato l’assessore Paolo Monello – pur con le enormi possibilità di informazione che offre la rete, sta limitando sempre più la lettura dei libri stampati e che il Comune recentemente ha aderito, con un protocollo d’intesa, al progetto Nati per leggere, l’Amministrazione Comunale vuole offrire ai nativi digitali utili stimoli culturali, incentivando le visite di scolaresche e di studenti alla Biblioteca, attraverso visite guidate che illustrino i settori del grande patrimonio librario posseduto e incentivino il prestito e la lettura dei libri.»

La delibera prevede l’istituzione di una apposita borsa di studio per ciascun Istituto comprensivo, utile a favorire l’interesse alla lettura. La borsa di studio sarà assegnata entro il 31 maggio di ogni anno ad alunni che abbiano frequentato la Biblioteca comunale e chiesto in prestito, almeno cinque libri se delle scuole elementari, e almeno dieci se delle scuole medie inferiori. I rispettivi Istituti scolastici attesteranno la lettura e la comprensione del testo attraverso un breve riassunto, o qualunque altro elaborato, ritenuto utile dai docenti.

«L’iniziativa da svolgere insieme all’assessore alla Pubblica Istruzione – conclude l’assessore Monello – vuole incentivare la lettura e, attraverso piccole borse di studio, spingere i ragazzi a leggere quanto più possibile. Sono sicuro che gli istituti scolastici destinatari dell’iniziativa collaboreranno alla sua riuscita.»

Salva